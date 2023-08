Pisa, incendio distrugge sette roulotte. Paura per le bombole di Gpl

Pisa, 15 agosto 2023 – Roulotte a fuoco in viale D’Annunzio a Pisa: sette roulotte sono state distrutte dal rogo, per cause che non sono ancora state accertate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, per un intervento molto delicato visto che in alcune delle roulotte c’erano bombole di Gpl. La strada è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei pompieri.