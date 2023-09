Incendio nel bosco di Vicopisano subito sedato: ricordi del rogo del 2021

Un incendio velocemente domato, ma che ha riportato alla mente un rogo che divorò tanti ettari di bosco. La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta la sera di mercoledì, in via della Verruca nel Comune di Vicopisano, per un incendio di un automezzo agricolo. Il tempestivo intervento del distaccamento di Cascina, effettuato con tre mezzi antincendio, ha scongiurato che le fiamme si propagassero al bosco già in parte colpito da incendio nel 2021. Sul posto, durante le operazionio di spegnimento, c’era anche il direttore delle operazioni antincendio boschivi del Comune di Vicopisano.

La mente, e le preoccupazioni, appunto, sono andate a due anni fa quando furono necessari anche tre elicotteri e un canadair per avere ragione sulle fiamme. Allora furono 25 gli ettari andati in fumo, da località Spazzavento a località Palazzetto, da località La Lastra a località Novaia, sul crinale del Monte Capitano da dove, in una oliveta, era partito il rogo, propagatosi in fretta per le condizioni climatiche. Fortunatamente, anche allora, non ci furono persone rimaste coinvolte. Fu il vento forte a complicare le già ostiche operazioni di soccorso che richiese un lavoro enorme, professionale e incessante, concentrato in poche ore, al cospetto di un rogo tremendo, per la continua minaccia alle case e per la potenza delle fiamme. Anche l’altra sera, se le fiamme si fossero propagate, poteva ripertesi lo stesso copione.