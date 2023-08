Incendio in barca, naufraghi salvati I testimoni: "Una grande paura"

di Enrico Mattia Del Punta

Tanta paura per una famiglia pisana che ieri mattina durante una gita in mare, con destinazione prevista Capraia ha dovuto abbandonare in fretta e furia l’imbarcazione dopo lo scoppio di un incendio a bordo. Sarebbe stato un corto circuito a scatenare l’inferno nella nave a motore da diporto di 16 metri. In pochi minuti, le fiamme hanno distrutto lo yacht che stava navigando a 7 miglia a sud est dell’isola di Gorgona (Livorno). L’allarme è scattato intorno alle 12.30 e gli occupanti, l’armatore e i suoi ospiti, compresi tre bambini sono riusciti a mettersi in salvo calando in mare il tender (la piccola barca di servizio collegata alla nave principale). La decisione è arrivata su indicazione della Guardia costiera che ha raccolto il mayday lanciato dal conduttore della barca con il proprio apparecchio radio Vhf.

"Li ho visti scendere dalla barca della guardia costiera – racconta Jolan, armatore di uno yatch ormeggiato nel porto di Pisa, proprio di fronte al molo dove l’equipaggio è stato fatto sbarcare e dove ha ricevuto l’accoglienza dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo -. Stavano tutti bene, sono scesi con le loro gambe anche se si vedeva che erano tutti spaventati".

Le fiamme, infatti, si si sono propagate in poco tempo per tutto lo scafo, la barca un Raffaelli Maestrale ’52 iscritta a Pesaro, ha retto per poco, nonostante i tentativi di spegnimento dell’incendio è affondata adagiandosi su un fondale di 135 metri. A domare il fuoco ci ha provato, senza successo, anche l’armatore utilizzando i sistemi antiincendio presenti a bordo. Ma una volta resosi conto dell’impossibilità di spegnere il rogo, su consiglio della guardia costiera è stato dato l’ordine di abbandonare la nave. Sul posto, dopo l’allarme, si è diretta una motovedetta della capitaneria di porto livornese e come spiega in una nota la guardia costiera "attraverso i sistemi di monitoraggio del traffico navale sono state dirottate sul posto altre imbarcazioni in navigazione per prestare la prima assistenza ai diportisti e una di queste ha individuato la zattera con i naufraghi rimasti illesi dall’incendio che, poco dopo, sono stati presi a bordo della motovedetta della Guardia costiera e condotti in sicurezza al porto di Marina di Pisa, intorno alle 14.30 da dove erano partiti in mattinata".

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza per i diportisti, l’imbarcazione è di proprietà di Stefano Giannelli, imprenditore della provincia di Pisa. Intanto, sono in corso le indagini e gli accertamenti di rito da parte della Capitaneria per accertare le cause dell’evento e adottare tutte le misure necessarie ai fini della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino, per quanto al momento dell’affondamento non sono emerse oggettive tracce di inquinamento.