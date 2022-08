Nuovo incendio a Filettole / VIDEO

Filettole (Vecchiano), 4 agosto 2022 - Un incendio è esploso nuovamente a Filettole (frazione di Vecchiano) nel pomeriggio del 4 agosto 2022. Le cause, al momento, non si conoscono. Sul posto ci sono un elicottero della Regione, che resterà fino a che ci sarà luce, le squadre dei volontari e i vigili del fuoco che sono al lavoro dalla prima segnalazione ricevuta.

"Si tratta di una zona vicina a quella in cui si propagarono le fiamme a luglio - spiega il sindaco Massimiliano Angori - ma non proprio la stessa. Al momento, le fiamme e il fumo sono lontani dalle abitazione e il focolaio sembrerebbe sotto controllo. Stiamo comunque monitorando la situazione. Siamo un po' in apprensione per gli sviluppi, ma da quanto riferito fino a questo momento, l'incendio sarebbe sotto controllo. Restiamo in contatto, dunque, con gli operatori che stanno intervenendo in queste ore anche, eventualmente, per aggiornare i cittadini".

A. C.