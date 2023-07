Incendio in un palazzo in zona stazione, famiglie evacuate

Pisa, 27 luglio 2023 – Un incendio è divampato oggi in tarda mattinata all'interno di un palazzo di via Vespucci, in zona Stazione. Sembrerebbe aver preso fuoco un negozio di abbigliamento al piano terra dell'edificio, il fumo poi si è propagato fino all'ultimo piano. Due i palazzi evacuati per un totale di circa 7-8 famiglie. Non ci sono feriti né intossicati. Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento.