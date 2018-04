San Giuliano Terme (Pisa), 27 aprile 2018 - I vigili del fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti alle 3,30 del mattino in via Provinciale Calcesana, a San Giuliano Terme, per un incendio che ha interessato delle auto in sosta.

L’incendio ha coinvolto due vetture che sono andate completamente distrutte e una terza auto che è stata solo parzialmente interessata dagli effetti del calore che si è sviluppato nell’incendio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri per le indagini del caso. Non si può infatti escludere che si tratti di un atto doloso.