San Giuliano Terme (Pisa), 28 dicembre 2024 – Avvolta dalle fiamme, distrutta dal fuoco. E’ la sorte di un’auto preda di un incendio: è successo a San Giuliano Terme, in via Ferruccio Giovannini, intorno alle 18 di oggi.

Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa che ha spento le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi di loro competenza. Per fortuna non risultano feriti.