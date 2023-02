"Inaccettabili le parole di Renzi sul Galilei. Ora Giani smentisca"

"Sono inaccettabili e irresponsabili nei confronti della Toscana le dichiarazioni di Renzi in Senato, secondo il quale ‘se non si eseguono interventi su Peretola saltano anche quelli sullo scalo di Pisa’. Non ci stupisce questa posizione campanilistica e Firenzecentrica ed è inaccettabile". Giulia Gambini, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale attacca l’ex premier sulle rinnovate polemiche aeroportuali: "Deve capire che la Toscana è un territorio più vasto della provincia di Firenze e comprende anche altri territori che sono capaci di contribuire in modo determinante allo sviluppo dell’intera regione, per questo devono essere valorizzati. Bene ha fatto il ministro Salvini a ricordare l’importanza strategica anche dello scalo di Pisa e che gli interventi relativi al Galilei non possono essere bloccati da quelli su Peretola". Del resto, osserva Gambini, "il Galilei attende da troppi anni gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo terminal perché le condizioni strutturali attuali dello scalo sono inadeguate e insufficienti rispetto ai flussi di passeggeri che dimostrano nei numeri l’importanza strategica del Galilei nell’ambito del sistema aeroportuale toscano: lo scalo pisano non può più attendere gli interventi di sviluppo annunciati in pompa magna quasi un anno fa da Toscana Aeroporti alla presenza anche del presidente Giani".

Per questo la capogruppo di Fratelli d’Italia si aspetta "una netta e chiara posizione anche da parte della Regione che vada a smentire quanto affermato da Renzi" perché "Giani è il governatore della Regione non solo di Firenze e deve prendersi la responsabilità di affermare chiaramente che il sistema aeroportuale toscano comprende entrambi gli scali in posizione complementare tra loro ed entrambi sono essenziali per lo sviluppo della regione". "Pisa - sottolinea Gambini - non può continuare a essere ostaggio di Firenze perché a rimetterci è tutta la Toscana, serve un immediato cambio di passo che consenta di dare sviluppo alla regione che per troppi anni si è vista indebolire e depotenziare a causa della miope visione di chi la governa".