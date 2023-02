Oggi, domenica 12 febbraio, il Museo di Storia Naturale (Via Roma, 79, Calci Pisa) organizza “In viaggio con Darwin, chi non si adatta è perduto”, una giornata dedicata alle famiglie con visite guidate, letture e riflessioni. Attraverso gli straordinari esemplari del Museo, sarà possibile scoprire le tappe, le intuizioni, gli indizi e le curiosità che permisero al celebre naturalista di formulare la teoria dell’evoluzione. La visita dura circa un’ora e mezzo con inizio alle 10, 15 e 17. L’età consigliata è dai 6 ai 12 anni, il numero massimo di partecipanti a turno è 25, il costo 5 euro a persona più il biglietto di ingresso. Per informazioni Silvia Asciamprener 333 6602747 (anche whatsapp). La prenotazione è obbligatoria.