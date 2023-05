In trentotto non hanno preso una preferenza Nomi riempitivi, per far quadrare le liste

La corsa degli ultimi, l’altra faccia delle elezioni comunali e della corsa ad entrare nel consiglio comunale. È la classifica delle liste con candidati che non sono riusciti a prendere nemmeno una preferenza. Tra loro spicca al primo posto, tra le liste andate peggio, quella dell’avvocato di Roma, Edoardo Polacco, ovvero il partito per l’autogoverno regionale Comitato Libertà Toscana, che conta ben 11 candidati fermi sullo zero spaccato. A seguire la lista della vicesindaca uscente Raffaela Bonsangue, che nell’alleanza Forza Italia - Unione Di Centro- Pli è riuscita a contare ben sei candidati senza alcuna preferenza espressa. Si piazzano terzi Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Pisa Punto Zero, le liste, rispettivamente, una nella coalizione di centrosinistra, una civica e una di centrodestra, hanno cinque candidati ciascuno con zero voti. Tutte e tre, inoltre, partivano dallo svantaggio di non aver presentato tutti e 32 i candidati concessi nella compilazione della lista. Ultimi nella nostra classifica al contrario, senza nessun voto di preferenza per due candidati in corse per il consiglio, sono Terzo Polo con Rita Mariotti, che ha raccolto alle amministrative l’1,35%, Unione Popolare che ha corso in tandem con Una Città in Comune e si è fermata all’1,88% e i Riformisti per Pisa (2,21%), capitanati dall’ex assessore Federico Eligi e in coalizione con il candidato di centrosinistra Paolo Martinelli.

Enrico Mattia Del Punta