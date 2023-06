In tre rubano una Citroen e fuggono Maxi inseguimento in superstrada Provocano incidente: arrestati

Il furto di un’auto, l’inseguimento per chilometri e l’incidente. Tre gli arresti. L’episodio è partito nel pomeriggio di martedì quando un 41enne di origini tunisine e due italiani di 41 e 34 anni rubano una Citroen parcheggiata a Cascina. Non sanno che sulla macchina c’è un dispositivo di geolocalizzazione. Il proprietario chiama il 112. E la centrale operativa della Compagnia locale invia una pattuglia della Radiomobile. In collegamento costante con i militari sul posto, la vettura viene individuata in superstrada in direzione di Pisa. Gli uomini dell’Arma intimano l’alt, ma il conducente accelera. Comincia così un inseguimento lungo con sirene e i sistemi di avviso. Viene imboccato lo svincolo per Tirrenia. All’altezza di San Piero, l’incidente: la Citroen urta un’autovettura di una donna che per fortuna resta illesa. Viene comunque subito soccorsa. La Citroen va a finire contro il guardrail. I carabinieri della Radiomobile, scesi dall’auto di servizio, bloccano uno dei tre. Gli altri scappano nei campi vicini. Intanto, le centrali operative di Pontedera e Pisa, sempre in connessione, coordinano le operazioni di ricerca, inviando altre pattuglie in aiuto ai colleghi di Pontedera guidati dal tenente colonnello Carmine Gesualdo, ed è anche grazie ad una pattuglia della Sezione Radiomobile di Pisa, che, dopo una breve ricerca, vengono individuati gli altri due.

I tre passeggeri vengono portati nella caserma di Pontedera. Duante la perquisizione, estesa anche alla Citroen, si trovano e si sequestrano attrezzi utilizzati per i furti: cacciaviti, pinze, una torcia led, un computer portatile, uno zaino ed altri oggetti ritenuti bottino di furto, ma su questo ci sono accertamenti. Tutti e tre vengono arrestati per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli.

Ieri la direttissima, "abbiamo trovato le chiavi dentro", si è giustificato l’uomo alla guida, l’italiano di 41 anni, difeso dallì’avvocato Barbara Druda. "Mi scuso, sono dispiaciuto ha detto nelle dichiarazioni spontanee". Aveva un precedente di resistenza e si trova quindi ai domiciliari. Mentre l’altro italiano, che era dietro (difeso dall’avvocato Luigi Dell’Aquila), non ha misure. Il terzo, di origine tunisina (tutelato da Massimo Parenti), è in carcere: ha precedenti specifci.

An. Cas.