In tenda contro le basi "Fermare l’escalation"

Un campeggio contro la guerra, per dire no ai conflitti armati e fermare l’escalation. È l’evento organizzato dal "Movimento No Base" e che vedrà partecipare dal 13 al 16 luglio, persone provenienti da tutta Italia, referenti di realtà associative, collettive, sindacali e politiche per una tavola rotonda contro l’escalation bellica. "Oggi nel mondo sono in corso decine di conflitti armati. Conflitti che in quest’ultimo anno hanno interessato sempre più luoghi, dall’Ucraina al Medio Oriente, dall’Africa al Mediterraneo. Queste guerre le pagano in primo luogo le popolazioni colpite, e in secondo luogo le paghiamo noi – recita il manifesto promotore dell’iniziativa -. Carovita, aumento vertiginoso delle bollette e dei beni di prima necessità come il grano, caro-affitti, inflazione alle stelle che erode i nostri già miseri e precari salari. Le pagano i territori che vengono sacrificati per sostenere la filiera bellica e le relative speculazioni energetiche connesse alla guerra: riprende così la corsa forsennata a nuove fonti fossili - che accelera la crisi climatica e approfondisce le disuguaglianze sociali". Il campeggio pacifista si terrà nella località in località "Tre Pini" a San Piero a Grado, all’interno del parco di San Rossore un luogo ritenuto dagli organizzatori "ideale", infatti come sostenuto nella nota rilasciata alla stampa "è il posto giusto per riconnettersi con il territorio e aprire uno spazio di discussione e di dialogo democratico, dove scambiare pratiche e saperi che abbiano l’ambizione di fermare l’attuale escalation militare e al contempo costruire un futuro di pace, prendendoci cura del territorio che ci ospiterà. Inserirsi in questo esile confine fatto di alberi e reti di filo spinato, tra mondo della ricerca accademica e quello militare – spiegano gli organizzatori -, è un modo anche simbolico di proteggere un modello di sviluppo sostenibile e solidale dall’espansione e dalla devastazione provocata dell’economia di guerra, nella sostanziale complicità di tutti i livelli istituzionali". La tre giorni prevede una serie di tavole rotonde, ma anche proiezioni, camminate e concerti.