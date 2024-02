In strada senza regole. Boom di multe in città a veicoli non revisionati o senza assicurazione

Mancanza di copertura assicurativa e una marea di veicoli in giro senza la revisione, ma anche conducenti indisciplinati che telefonano mentre guidano. È la fotografia che scattano i dati diffusi dalla polizia municipale di Pisa relativi alle sanzioni comminate dai vigili urbani in tutto il 2023 per le violazioni al codice della strada: 325 sanzioni sono state elevate per la circolazione senza assicurazione (il 48% in più rispetto all’anno precedente) mentre sono state ben 917 (+187%) per la mancata revisione. Boom di multe anche per l’uso del cellulare: 117 (+98% rispetto al 2022) che sono sostanzialmente raddoppiate rispetto all’anno precedente.

"Un fenomeno allarmante che riguarda la sicurezza della circolazione stradale nel nostro territorio" dichiara con preoccupazione il sindaco di Pisa Michele Conti, che ha posto l’accento soprattutto sul dato dell’uso del telefono mentre si è alla guida, una delle principali cause di incidenti stradali.

"Stiamo assistendo negli ultimi anni a un fenomeno allarmante che riguarda la sicurezza della circolazione stradale nel nostro territorio – commenta il primo cittadino -. Si tratta di fenomeni sempre più evidenti e che devono essere monitorati con sempre maggioren attenzione. Mettersi in strada senza essere in regola è pericoloso per tutti, denota scarso senso civico e poca attenzione alla sicurezza per sé e per gli altri. Invito tutti a fare sempre le verifiche necessarie e ringrazio la Polizia Municipale che sta facendo un grande lavoro di controllo e prevenzione su questo tema".

Nel dettaglio, il comando della Polizia Municipale pisana ha elevato 325 multe per veicoli che viaggiavano senza la copertura assicurativa obbligatoria, in aumento del 70% rispetto alle 191 contravvenzioni elevate nel 2021 e del 48% in confronto al 2022, quando ne sono state comminate ’appena’ 220. Un dato che rischia di aumentare ancora, poiché già in queste prime settimane del 2024 sono ben 65 i veicoli sorpresi a circolare senza assicurazione. Quindi più di un veicolo al giorno.

Crescono in maniera esponenziale anche le sanzioni in città per mancata revisione obbligatoria (la prima dopo quattro anni dalla prima immatricolazione del mezzo, successivamente con cadenza biennale): dalle 91 violazioni accertate nel 2021, si è passati alle 319 del 2022 fino alle 917 del 2023, un aumento del +908% sul 2021 e +187% sull’anno scorso. Le multe per guida senza patente, che nel 2021 erano 16 e nel 2022 18, sono arrivate a 23 nel 2023, con incrementi del 44% sul 2021 e del 28% sul 2022.

Aumentano, anche se in misura minore, le violazioni per guida con patente scaduta, passate da 402 nel 2022 a 463 del 2023, con una crescita del +15%.

Il dato più preoccupante però sono le sanzioni per l’utilizzo del telefono mentre si è alla guida, che sono raddoppiate rispetto al 2022 e quadruplicate paragonate al 2021: da 40 (2021) a 59 (2022) fino a 117 nel 2023 (+193% sul 2021 e +98% sul 2022).

Mario Ferrari