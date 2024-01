In sosta selvaggia e a tutta velocità. Monopattini, trappole ambulanti

I monopattini elettrici, croce e delizia tra le innovazioni in ambito di mobilità: attraverso uno smartphone si possono noleggiare per somme accessibili a chiunque e viaggiare fino a 30km/h per le città. In una città come Pisa, affollata di universitari non automuniti, il monopattino elettrico è una dei mezzi più utili per spostarsi. Molto apprezzabile e sostenibile, che trova nello scarso senso civico il suo principale difetto. Ma l’uso scorretto è molto diffuso. Anche a Pisa. C’è chi sfreccia a tutta velocità per le strade del centro storico, facendo lo slalom tra i passanti anche di vie trafficate come Corso Italia o Borgo Stretto. Ma la più grande lamentela deriva dai parcheggi: monopattini elettrici lasciati su stretti marciapiedi che limitando il passaggio alle persone, in mezzo ai lungarni, davanti alle rampe di accesso per i disabili o sui passi carrabili. In Piazza Sant’Antonio un monopattino è stato parcheggiato obliquo esattamente ad angolo di un marciapiede, impedendo il passaggio a chiunque. Oltre a ciò, è normale vedere, nei parcheggi di monopattini, mezzi caduti a terra uno sopra l’altro, danneggiati o malfunzionanti, come racconta Pietro Moda charger di monopattini per l’azienda Bit Mobility.

"In linea generale – spiega Pietro – una volta su tre mi capita di trovare monopattini messi male: purtroppo le persone tendono ad avere poca cura delle cose finché non sono le proprie, e questo non vale solo per i monopattini. Sicuramente il degrado e le situazioni di poco rispetto ci sono a tutte le ore, non soltanto di notte. Io faccio turni di mattina, pomeriggio, sera e notte e posso confermare che avviene costantemente. Paradossalmente sono più le volte in cui raccolgo monopattini da terra di giorno o pomeriggio. "Dal punto di vista tecnico – afferma Pietro – se non parcheggi nelle zone adibite l’app che controlla i monopattini dovrebbe multarti ma essendo una multa abbastanza esigua di circa 1-2 euro tante persone preferiscono ricevere la multa piuttosto che parcheggiare correttamente. Ti porto l’esempio del 1° gennaio: mi è capitato di andare a raccattare dei monopattini dentro un fosso in piazza delle Gondole perché dei ragazzi volevano fare delle bravate. Spesso mi capita di raccattarli da mezzo alla strada. Sono situazioni che non cambiano tra centro e periferia, anzi forse ho trovato più volte monopattini vandalizzati in centro piuttosto che in periferia".

Mario Ferrari