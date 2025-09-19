In ricordo di Leo: "Il suo nome fino a Parigi"

Anche lui si chiamava Leonardo, anche lui aveva quasi la stessa età, 17 anni. Morì in sella alla sua Vespa mentre stava rientrando dal lavoro estivo: era luglio 2019. Qualcosa o qualcuno interruppe il suo viaggio: ci fu un’inchiesta finita poi senza "responsabili". Ma la sua famiglia si è subito impegnata per ricordarlo e per sensibilizzare i suoi coetanei sulla sicurezza in strada. Papà Federico ha svolto tante lezioni nelle scuole per comunicare e informare gli studenti. Il giovane ha ricevuto il diploma alla memoria dall’Iti, la sua scuola. E proprio in questi giorni la sua storia è stata portata fino a Parigi con il progetto "Inside out" dell’artista JR all’interno dell’associazione Antoine Alleno "per far uscire dall’invisibilità genitori, fratelli, sorelle, amici che si ritrovano feriti e immersi nel silenzio dell’oblio". Il babbo Federico, la mamma Stefania e la sorella Arianna fin dall’inizio hanno organizzato iniziative solidali e sulla prevenzione, viaggiando fino in Francia per unirsi ad altri che hanno vissuto quel dramma che nessuno dovrebbe mai provare.

Leonardo fu uno dei 3173 morti in strada nel 2019. E il suo nome è arrivato adesso oltre i confini di Pisa. Nella capitale francese si è tenuto infatti un memoriale dove ogni persona in "lutto può essere presente, testimoniare, essere ascoltata e riconosciuta come vittima attraverso 1330 ritratti". In Toscana è l’associazione Guarnieri a organizzare la partecipazione delle famiglie che hanno avuto un dolore così forte con un shooting (servizio) fotografico di Maria Greco Naccarato che si è tenuto a Firenze: un ritratto per ogni persona. Tutte le foto sono state incollate sul manto stradale, vicino alla Torre Eiffel, un grande tappeto di volti che parlano di dolore e di speranza: "Ogni volta che leggo di queste tragedie in un secondo mi torna tutto in mente, riviviamo ogni attimo di quella terribile serata che ci ha stravolto la vita", commenta Stefania che parla poi del progetto all’estero, oltre a ringraziare le associazioni Lorenzo Guarnieri "per averci coinvolto", Antoine Alléno "per tutta l’organizzazione", ringrazia "tutti per i caldi abbracci che ci siamo scambiati, doni preziosi per il nostro cuore".

An. Cas.