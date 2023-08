In ricordo di Andrea, Carlo e Domenico Verdigi

Un altro anniversario senza di loro, Andrea e Carlo. Lunedì 21 agosto, alle 18, in piazza Viviani a Marina di Pisa si terrà la Santa Messa in ricordo di Domenico Marco Verdigi e dei suoi genitori Andrea e Carla, scomparsi lo scorso anno. Un momento di grande importanza per tutta la nostra comunità: in ricordo dell’incredibile gesto di coraggio e altruismo di Domenico Marco, che perse la vita in mare dopo aver strappato alla furia delle onde due giovani vite, e dell’impegno di Carla e Andrea, capaci di trasformare il dolore in grandi opportunità per l’infanzia disagiata in tutto il mondo.

Era il 21 agosto 2004 quando Marco Verdigi si gettò in mare per salvare due bambini in balia delle onde. Marco non esitò a tuffarsi in acqua tra le forti correnti, sferzate dal libeccio, mettendoli in salvo.

Un gesto di incredibile coraggio che gli costò la vita e che ottenne dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il più alto riconoscimento che la nostra Repubblica concede ad un civile: la medaglia d’oro al merito civile. I genitori Carla e Andrea furono travolti dall’indescrivibile dolore, ma proprio l’amore riversato su quello straordinario ragazzo fece loro trovare la forza di non rendere vano l’eroico gesto, fondando l’associazione che porta il suo nome.