In quattro contro uno Ferito in ospedale

Nuova rissa vicino alla Stazione di Pisa. Nel pomeriggio di lunedì la polizia di Stato è intervenuta in via Vespucci per rissa tra extracomunitari. L’arrivo della polizia ha salvato un giovane.

La ricostruzione del fatto. Passanti hanno chiamato il Numero unico di emergenze (Nue) per un episodio che stava accadendo in strada.

Sul posto la sala operativa della Questura ha dirottato i poliziotti di due equipaggi della Squadra Volanti, che hanno bloccato quattro uomini di origine tunisina tra cui un minorenne (un 15enne), che stavano percuotendo un loro connazionale di 27 anni.

I quattro sono stati accompagnati in Questura per le procedure di polizia giudiziaria: fotosegnalamento e compilazione dei verbali con cui sono stati denunciati per lesioni aggravate dall’avervi partecipato più persone.

L’aggredito, invece, è stato accompagnato dal 118 in ospedale, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di 7 giorni. Un episodio che - hanno ricostruito a posteriori in base alle testimonianze - sarebbe accaduto per motivi che risalgono a screzi personali.

Gli investigatori della Questura, però, stanno verificando se ci siano anche attriti per questioni legate allo spaccio di stupefacenti. Indagini in corso.

Un aiuto arriverà anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona Stazione. Quali erano i rapporti fra i quattro e tra di loro con il quinto aggredito?

Perché si sono scagliati in quattro contro uno solo e lo hanno fatto in strada? Lo hanno incontrato per caso o avevano un appuntamento? Tutte domande che saranno sciolte dopo aver ascoltato tutte le versioni.