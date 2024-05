"In prima linea per continuare a tutelare le istanze del territorio"

"L’8 e il 9 giugno i toscani potranno scegliere tra due modelli di Europa. Il mio è quello di un’Europa di nazioni sovrane, forti, che difendono i propri confini dall’immigrazione incontrollata di massa che porta insicurezza nelle nostre città e l’islamizzazione della nostra società". Così l’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, presenta il suo programma elettorale per conquistare nella circoscrizione Centro il pass per la riconferma. Sul territorio i suoi comitati elettorali saranno nelle sedi della Lega di Pisa (via Cattaneo) e Cascina (piazza dei Caduti). "Dall’altra parte - aggiunge - c’è l’Europa della sinistra che in questi anni ha fatto danni immensi all’Italia e alla Toscana, non solo materiali. Un’Europa centralizzata che riduce i cittadini a sudditi, promuove la cancellazione dei nostri simboli, delle nostre radici, della nostra identità, della nostra sovranità. Un’Europa di lavoratori poveri, sfruttati, messi in ginocchio insieme ai loro datori di lavoro dalla concorrenza sleale cinese". "Circa l’80% delle leggi nazionali – continua – risente direttamente o indirettamente delle decisioni prese a Bruxelles: per questo è fondamentale che i territori abbiano adeguata rappresentanza in Europa e io ci sono sempre stata per il mio territorio, per le imprese e i cittadini pisani e continuerò ad esserci, determinata e coerente come sempre, perché ho passato cinque anni facendo su e giù tra l’Europarlamento e la mia terra, per rappresentarne le istanze a livello comunitario". Non nomina mai il suo competitor diretto, Antonio Mazzeo, ma conclude: "Il Pd e le altre forze di sinistra che oggi chiedono il voto ai pisani sono le stesse che hanno malgovernato l’Europa con l’impresentabile Von Der Leyen, a colpi di direttive e regolamenti folli che hanno impoverito le nostre famiglie e messo nei guai il tessuto economico-produttivo locale: che credibilità possono avere?".

Gab. Mas.