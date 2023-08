In Pisa col martello frangivetro: controllato e denunciato 44enne

Girava per la città con un martelletto frangi vetro con doppia punta metallica. Un oggetto usato spesso per i furti sulle autovetture per lo più in danno dei turisti. Si tratta di un 44enne straniero controllato e denunciatodai carabinieri. Durante lo stesso servizio i carabineri hanno segnalato un 30enne straniero per ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano: in particolare, la persona, privadi documenti al momento del controllo, risultava irregolare sul territorio nazionale. Al soggetto, successivamente è stato notificato l’ordine del questore di "lasciare il territorio nazionale". I militari hanno poi proceduto al controllo di una 33enne, della provincia di Palermo, la quale, a bordo di un autobus priva di biglietto, aveva declinato false generalità per evitare la sanzione: è stata segnalata all’autorità giudiziaria.