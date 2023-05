In Piazza Don Minzoni torna il Pisa Street Food

Pisa, 3 maggio 2023 – Quattro giorni all'insegna del gusto con il ritorno del Pisa Street Food, l'appuntamento che unisce musica e cibo di strada di qualità, con specialità della cucina italiana, quest'anno arricchito da nuovi piatti internazionali. La nuova edizione della più grande manifestazione street food della Toscana, organizzata dall'associazione Pubbli-Eventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa torna in Piazza Don Minzoni, zona Ponte della Vittoria e Giardino Scotto, da giovedì 4 maggio (dalle 18 alle 24), venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio (dalle 11.30 alle 24). PIERAGNOLI - “Un appuntamento che ha sempre riscosso un ottimo successo nelle precedenti edizioni, in grado di attirare un gran numero di persone in città e regalare momenti di benessere e convivialità” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “C'è voglia di ripartire e di tornare a beneficiare di iniziative come questa, in grado di attirare un gran numero di persone sul nostro territorio”. PUBBLIEVENTI - “Siamo felici di tornare a Pisa per questo nuovo appuntamento e fare tappa in piazza Don Minzoni, dove la nostra manifestazione è sempre stata molto apprezzata e partecipata” spiega la presidente dell'associazione Pubbli-Eventi, Raja Bouanane. “Un evento diventato ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti dello street food,”. FOOD TRUCK - I numerosi e colorati food truck con piatti tipici della cucina italiana e internazionale sono pronti a servire le loro prelibatezze in una cornice suggestiva, sulle sponde dell'Arno, a due passi dal centro. Varietà dal mondo per tutti i gusti con la cucina vietnamita, thailandese, argentina, marocchina, messicana e spagnola, oltre alle specialità regionali tipiche italiane e toscane e un truck con prodotti 100% gluten free. MUSICA LIVE - Non mancherà lo spettacolo con la musica live: giovedì 4 maggio alle 21 l'esibizione della “Queen at the Races”, la tribute band dei Queen, e venerdì 5 maggio alle 21 la Negramaro Tribute Band. La nuova edizione della più grande manifestazione street food della Toscana, organizzata dall'associazione Pubbli-Eventi con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa torna in Piazza Don Minzoni, zona Ponte della Vittoria e Giardino Scotto, da giovedì 4 maggio (dalle 18 alle 24), venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio (dalle 11.30 alle 24). M.B.