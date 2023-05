In piazza con la tenda anche la vedova di Hamza

"Una vittoria di tutte le singole persone che hanno a modo loro capito e sposato le ragioni di Sant’Ermete". È l’esultanza del comitato di quartiere, che dopo aver passato una notte accampati davanti a Palazzo Gambacorti ha ricevuto il via libera dal sindaco Michele Conti, sul progetto di autorecupero degli alloggi del quartiere di San’Ermete. Un parere "favorevole" del primo cittadino che impegna l’amministrazione a "procedere entro 7 giorni all’analisi tecnica per assegnare gli alloggi, individuati di comune accordo con Apes e comitato".

La protesta cominciata giovedì aveva fatto si che le famiglie passassero la notte in piazza XX Settembre per rivendicare il "diritto alla casa". "Abbiamo dormito qui, perché il 28 marzo, ad un incontro con il sindaco ci erano state promesse delle risposte – spiega Simone Sisti del comitato di quartiere Sant’Ermete -. Con l’iniziativa di autorecupero, abbiamo già ’ristrutturato’ 35 su 50 appartamenti, di cui 15, dichiarati abitabili anche dall’Apes. È una tendenza in tutta Italia, dalla studentessa a Milano, che non trova casa e che si è accampata davanti al Politecnico, fino alle famiglie a Roma" aggiunge Sisti. Tra i partecipanti al sit-in anche Harakat Rabab, la moglie di Halim Hamza, il barbiere ucciso in via Corridoni l’estate scorsa. "Non posso avere la casa perché ho il permesso di soggiorno in scadenza – denuncia Rabab -. Siamo con i miei due figli in una camera di albergo, dopo la tragedia che ha colpito la mia famiglia, non ho più ricevuto alcun sostegno". "Siamo in tre persone su 37 mq di casa. Ho provato a fare domanda di mobilità – spiega Carla Macis -, ma i minori non vengono contati". Stessa situazione per Hasdin Marzak: "Vivo in una casa senza riscaldamento con un bimbo di 4 anni".

Enrico Mattia Del Punta