In centro Settimana mobilità

Pisa sta scaldando i motori (elettrici) per la Settimana Europea della Mobilità, iniziativa della Commissione Europea sul tema "La mobilità per tutti" che vuole sensibilizzare cittadini e studenti sul diritto a una mobilità accessibile, sicura, sostenibile ed equa, riducendo le barriere economiche e infrastrutturali che limitano l’accesso a servizi essenziali, istruzione e lavoro. Il programma, curato dal Comune in collaborazione con Pisamo e di enti, istituzioni e associazioni del territorio, propone un calendario ricco di eventi diffusi in vari luoghi della città (dalle Officine Garibaldi alle Logge dei Banchi, fino ai Lungarni) con attività formative, laboratori, incontri esperienziali e momenti di convivialità. Un’occasione, secondo l’assessore allo sport Frida Scarpa, "Per ricordare che il movimento non coincide solo con lo sport agonistico, ma significa anche attività fisica quotidiana, praticata a ogni età e secondo le proprie possibilità". L’assessore alla mobilità Massimo Dringoli ha sottolineato "l’impegno dell’amministrazione per portare avanti la mobilità sostenibile come l’ampliamento e la messa in sicurezza delle piste ciclabili e l’intermodalità con il trasporto pubblico. Inoltre, confidiamo di concretizzare il progetto della tramvia elettrica: una vera rivoluzione per la mobilità cittadina".

Si parte, letteralmente, domani con il Bike2Work: ritrovo in piazza dei Cavalieri alle 9.45 e arrivo alle Logge dei Banchi alle 10.20, dove si terrà l’apertura con interventi istituzionali e accademici. La giornata proseguirà alle Officine Garibaldi con laboratori dedicati agli studenti sulla sicurezza stradale e sull’inclusione delle persone con disabilità. Nel pomeriggio, alle 16, appuntamento in piazza Vittorio Emanuele con il "Ciclo aperitivo del Trammino", una pedalata inclusiva fino a Marina di Pisa. Sabato invece spazio agli aspetti psicologici legati alla mobilità, all’uso consapevole dei monopattini elettrici e a percorsi sensoriali a cura dell’Uici. Sempre sabato, al Piazzale dello Sport, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport organizza il torneo nazionale a squadre di tennis over 60, mentre dalle 17.30 i Lungarni si animeranno con la Notte Bianca dello Sport, che per il terzo anno consecutivo trasformerà il centro in una palestra a cielo aperto. Domenica sarà il momento clou con il Car Free Day e la chiusura al traffico dei Lungarni. In programma il Miniduathlon per i bambini dai due ai 10 anni, la tradizionale colazione sul Ponte di Mezzo offerta da Pisamo, una passeggiata lungo le mura da piazza Santa Caterina e la Camminata della Gentilezza per la Pace in piazza XX.