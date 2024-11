In cammino per la solidarietà: boom di partecipanti per il 18° Memorial Masi

Pisa, 26 novembre 2024 – Una giornata di sport e condivisione per ricordare Saverio Masi. Come ogni anno dalla sua scomparsa, avvenuta nel novembre 2006, i Vigili del Fuoco di Pisa si impegnano a celebrare la memoria del collega con un evento di beneficenza che con il passare delle edizioni diventa sempre più sentito e partecipato in città. La camminata del 18° Memorial Masi, che si è tenuta a Pisa domenica 24 novembre, ha visto crescere ancora le adesioni: quest’anno sono state quasi 800 le persone che vi hanno preso parte, percorrendo le Mura di Pisa e andando alla scoperta delle numerose specie vegetali ospitate nell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, grazie alla collaborazione delle due realtà con gli organizzatori del Comitato Saverio Masi, del gruppo di canottaggio Billi-Masi, di Uisp Pisa e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa.

Erano presenti anche i soci della Uildm Pisa, l'associazione a cui a inizio 2025 sarà devoluto il ricavato della manifestazione: con il piccolo contributo di iscrizione all'evento i partecipanti aiuteranno infatti l’associazione a finanziare i suoi progetti a favore dell’integrazione sociale e della lotta alle discriminazioni che riguardano le persone con disabilità causate da malattie neuromuscolari.

"In particolare, con il contributo che ci giungerà potremo continuare un progetto di fisioterapia mirato alla riabilitazione e al mantenimento muscolare per i nostri pazienti con distrofia muscolare - ha spiegato il vicepresidente di Uildm Pisa, Angelo Giuntinelli - un’attività fondamentale perché avendo a che fare con una malattia degenerativa occorre un aiuto costante per rinforzare i muscoli e mantenerli in attività quando si perde la mobilità, cercando di migliorare anche a livello fisico la vita quotidiana di chi è affetto da questa patologia".

"Il Comando è fiero di essere stato parte dell’organizzazione del Memorial Masi anche quest’anno - ha affermato il comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa, l'ingegner Nicola Ciannelli - perché Saverio è sempre con noi e la manifestazione che facciamo in suo onore si realizza sempre con lo spirito di collaborazione, di voglia di stare insieme e di fare squadra. Uno spirito che apparteneva anche a Saverio e che si esprime nel lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco. Quest’anno gli ultimi preparativi della camminata sono stati difficoltosi anche a causa dei numerosi interventi che abbiamo svolto per il maltempo, ma sapere di avere una comunità che ci sostiene partecipando con gioia al Memorial Masi non ci fa sentire mai soli".