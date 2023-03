In 300 a Pisanova alla cena pro Martinelli "Schlein e Fossi con noi, altri si uniscano"

Più di trecento coperti, e altrettante persone a tavola, al circolo Arci di Pisanova martedì sera per la prima cena ufficiale organizzata dal Pd pisano a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra per le prossime amministrative, Paolo Martinelli.

All’iniziativa hanno presoparte anche la senatrice Ylenia Zambito, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il presidente della provincia Massimiliano Angori, il capogruppo Pd in consiglio comunale Matteo Trapani, il segretario provinciale Oreste Sabatino e quello comunale Andrea Ferrante, insieme ad altri consiglieri comunali e amministratori arrivat un poo’ da tutta la provincia. "Più di 300 persone – fanno sapere dal partito – una bella presenza anche da parte di tante e tanti giovani pronti a dare il loro contributo per questa campagna elettorale". Durante la cena, 20 euro a testa, pasta al sugo, carne al forno con patate e gelato, ha preso parola il candidato sindaco Paolo Martinelli: ""È La partecipazione che tiene insieme le persone e rende viva una città. I dati ci raccontano di un calo demografico significativo, che non è stato riassorbito neanche dai comuni limitrofi. Dobbiamo rilanciare con forza un piano importante che stia attento al progetto di vita delle persone, permettendo a chi ha terminato gli studi a Pisa di rimanere nella nostra città". Poi c’è ’effetto Schlein, "Una ventata salutare – commenta il segretario comunale dem Ferrante – .Non lo dicono solo i sondaggi, che già ci danno in risalita di tre punti, di nuovo vicinissimi al 20%.Lo diceva il clima che si respirava, la partecipazione, la mobilitazione dei circoli in pochi giorni, dopo la grande prova delle primarie. Un’euforia che non si sentiva da tempo, che ci ha riconsegnato volti di tanti, giovani e veterani, che si erano allontanati e che tornano a partecipare con generosità e determinazione. Questo nuovo Pd sarà un valore aggiunto nella marcia verso le elezioni comunali del 14 e 15 maggio.Elly Schlein sarà con noi, così come il nuovo segretario regionale Emiliano Fossi, che incontrerò venerdì. Li aspettiamo impazienti. Se saremo coerenti con questo nuovo spirito potremoricostruire anche da Pisa l’alternativa a un’idea della politica che rifiutiamo. Il progetto di Paolo è perfetto per rappresentare la qualità di ciò che il nuovo centrosinistra può proporre. Per questo ci aspettiamo che ancora altri si uniscano e che quest’onda cresca sempre più, fino a prevalere".

E.M.D.P.