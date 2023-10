In 1500 al corteo. Da tutta Italia per fermare il progetto al Cisam

Oltre 1500 persone hanno sfilato in corteo sotto la pioggia incessante ieri a San Piero a Grado per dire "no" all’ipotesi di realizzazione di una base militare per raggruppare il Gis e il primo reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania nell’area del Cisam, dentro i confini del parco naturale di San Rossore. La manifestazione è stata promossa dal Movimento No base, che raggruppa una galassia di sigle e associazioni della sinistra radicale e ambientalista con adesioni da tutta Italia. In corteo anche i vertici di Rifondazione Comunista, ma non il segretario nazionale, Maurizio Acerbo, rimasto lontano da Pisa a causa di un contrattempo. Presente invece la leader nazionale di Potere al Popolo Marta Collot, oltre al capogruppo di Diritti in comune, Ciccio Auletta, di Sinistra unita, Luigi Sofia e al consigliere comunale del Pd, dell’area Sclhein, Enrico Bruni. "Siamo qui - ha detto Collot - per dire no al progetto di costruzione della base militare, ma anche per ribadire un no più ampio alla militarizzazione dei territori e del ruolo della Nato, che continua a produrre guerre in giro per il mondo e a fomentare l’escalation bellica". Durante la sfilata del lungo serpentone in testa al corteo si sono avvicendati diversi relatori, in rappresentanza delle varie anime della manifestazione. Ad aprire gli interventi sono stati i rappresentanti delle comunità palestinesi e curde, hanno spiegato i leader del Movimento No Base, "i cui popoli oggi subiscono drammaticamente gli effetti mortali dell’escalation dei conflitti a livello globale". Tre le anime della manifestazione: nello spezzone ambientalista, spiegano gli organizzatori, "aperto dalla rete ecologista della Toscana, sono rappresentate le lotte a difesa del territorio dallo sfruttamento e dalla devastazione portata dalle politiche delle grandi opere (dai No Tav a Legambiente passando per la Rete per l’Italia fuori dal fossile, i Fridays for future)" ed è in questo porzione del corteo che hanno sfilato proprio Bruni, Sofia e d Auletta, poi c’era "il coordinamento nazionale antimilitarista, oltre ad un variegato mondo delle associazioni pacifiste a partire da Un Ponte Per, con i movimenti provenienti da territori fortemente militarizzati come Aforas dalla Sardegna o il neonato movimento No Base No Nato di Firenze e le realtà che a La Spezia si oppongono al progetto di ‘Basi blu’, uniti nel dichiarare l’indisponibilità dei propri territori a essere base logistica per esportare armi e morte all’estero e chiedere l’immediata chiusura di Camp Darby". Infine hanno chiuso il corteo i movimenti di lotta per la casa e le realtà lavorative, insieme a una nutrita componente studentesca.

Tutta la prima parte della manifestazione è stata accompagnata da una pioggia battente che però non ha scoraggiato gli oltre 1500 presenti, in larga parte arrivati da altre regioni(dalla Val di Susa alla Sardegna, da La Spezia alle altre province toscane). La manifestazione ha attraversato pacificamente via Livornese, hanno concluso i manifestanti, "lungo quello che oggi, pur essendo un Parco naturale, è circondato da reti di filo spinato, fino ad arrivare al Comfose, il Comando delle Forze Speciali dell’Esercito e alla base di Camp Darby, storico simbolo dell’occupazione militare in Italia, per poi ritornare a San Piero a Grado a portare un messaggio di pace nell’area adiacente all’ex Cisam (per alcuni minuti un nutrito gruppo di pacifisti ha anche "occupato" il sedime militare). Il corteo si è poi definitivamente sciolto all’esterno della basilica di San Piero dando vita a un improvvisato happening musicale proprio mentre all’interno si celebrava il matrimonio di una coppia pisana.