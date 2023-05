Imprese giovanili in calo Nel 2022 cessano l’attività 121 ditte under 35 pisane

Cresce il tessuto imprenditoriale pisano cresce nel suo complesso dello 0,5% nel 2022, ma calano le imprese giovanili, ferma a quota 3.113 imprese giovanile registrate, con un -4% rispetto all’anno precedente. In valore assoluto, nell’ultimo anno, si sono “perse” in provincia di Pisa ben 121 imprese giovanili. Fenomeno è riconducibile non solo all’uscita dal mercato delle aziende pe motivivi di carattere economico, ma anche al passaggio “statistico” delle imprese giovanili nelle classi “over 35”. La contrazione - secondo la fotografia della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – si inserisce nel lento ma costante ridimensionamento del tessuto imprenditoriale giovanile che in provincia di Pisa, in 10 anni, si è ridotto del 35%: valore maggiore nel raffronto con l’andamento del tessuto imprenditoriale nel suo complesso che, nello stesso periodo, è arretrato del 3%. Un fenomeno determinato, in parte, anche dalle criticità demografiche: nell’ultimo decennio, i dati Istat ci dicono che la popolazione residente in provincia di Pisa è leggermente diminuita, dell’1% circa, a fronte di una decisa contrazione invece della popolazione tra i 18 ed i 35 anni, pari al -10%. Si contrae anche l’incidenza delle imprese giovanili sul totale delle imprese della provincia di Pisa, ottenendo un valore del 7,4% a consuntivo 2022 (era del 7,5% a fine 2021) per una variazione negativa decennale nell’ordine del - 3,9%. Un dato comunque in linea con quello medio della Toscana (7,3%) ma sotto la media nazionale che, invece, risulta essere dell’8,7%.

Dal punto di vista delle forme giuridiche, nell’ultimo anno, si rileva una diminuzione di quasi tutte le tipologie. Perdono le società di capitale (-3%), quelle di persona (-2%), ed in particolare le imprese individuali (-4%), che considerando la loro rilevanza, pesano molto sul risultato complessivo. Infatti, più di 7 imprese giovanili su 10, in valore assoluto si tratta di 2.300 aziende, sono ditte individuali, per un peso del 74% sul totale; seguono con un valore del 20% le società di capitali, con il 5% le società di persone, e con l’1% le altre forme. Una eccezione quella relativa alle altre forme giuridiche, che invece sono cresciute del +4%. Analizzando il complesso delle imprese giovanili, nella distinzione per settore economico, la quota più consistente è riferibile al commercio all’ingrosso e al dettaglio, con un peso del 26% sul totale, ovvero una imprese giovanile ogni quattro; segue, con il 23%, il comparto delle attività riferite ad altri servizi. Ulteriori componenti, a doppia cifra, sono quelli delle costruzioni, con il 14% del totale, ed i servizi di alloggio e di ristorazione, con l’11%. Questi quattro settori rappresentano 23 delle imprese giovanili e le loro dinamiche influiscono notevolmente sul totale della dinamica imprenditoriale giovanile.