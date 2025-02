Impiegato per gestione documenti amministrativi

Azienda ricerca un impiegato amministrativo e rendicontazione. Il profilo ideale è un/una impiegato/a per l’amministrazione e rendicontazione con ottime abilità di gestione e controllo documenti amministrativi e di rendicontazione. Esperienza pluriennale di pratiche amministrative e fiscali, rapporti con clienti/fornitori/partner, gestione scadenze/pagamenti e rapporti con le banche. Richiesti diploma ragioneria/tecnico commerciale o Laurea in economia, esperienza nella gestione della contabilità e procedure amministrative, utilizzo di software di contabilità, buona conoscenza dei principali strumenti informatici, capacità organizzative e gestionali, abilità nella gestione dei rapporti con clienti fornitori e partner, problem solving, determinazione, dinamismo e massimo impegno. Sarà caratteristica premiante esperienza in un’Agenzia Formativa e nella rendicontazione di progetti sul fondo sociale europeo (FSE). Contratto full time finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro Pisa. Candidature a [email protected]