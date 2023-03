Impianto 6 campi di calcio e anche una ’MiniArena’

Il centro sportivo del Pisa Sporting Club può diventare realtà. In attesa del progetto definitivo tutti i dettagli della nuova casa del calcio pisano risalgono all’agosto 2022, quando i tecnici di Ati Project, in un documento di 59 pagine, hanno presentato la relazione sullo studio di fattibilità. Il masterplan prevede un grande impianto con 6 campi di calcio di dimensioni regolamentari, di cui due da destinare alla prima quadra maschile, tre da destinare all’accademia giovanile e uno dedicato alla Primavera e alla Prima squadra Femminile. Inoltre un campo di calcio a undici di dimensioni regolamentare denonimato ‘MiniArena’, predisposto ad ospitare le partite di Primavera e Prima Squadra Femminile durante il weekend, nonché, in casi eccezionali, gli allenamenti ‘a porte aperte’ della Prima Squadra Maschile. Sarà un piccolo stadio, con tanto di tribuna autorità da 483 posti a sedere e un’area dedicata ai tifosi da 600 posti con entrata pedonale. Oltre a questo tante altre strutture per un "vero e proprio nuovo headquarter del Pisa Sporting Club", recita il masterplan. Saranno costruiti anche un campo di calcetto dedicato all’allenamento ed alle partite dei bambini categorie Primi Calci e Pulcini nel medesimo spazio dell’area allenamento portieri del settore giovanile; un campo ridotto denominato ‘gabbia’, caratterizzato da sponde mobili per l’addestramento tecnico. E ancora altre strutture dedicate all’allenamento: due ‘strenght paths’, caratterizzato da un percorso running in piano ed un altro con pendenza; due ‘skills gardens’, caratterizzati da vasche con sabbia per l’addestramento tecnico ed il recupero degli infortunati; un campo ridotto semi-indoor a servizio della Prima Squadra, realizzato in continuità con l’Edificio A1 e protetto dagli agenti atmosferici tramite una tettoia; due edifici dedicati alle attività della Prima Squadra Maschile, agli uffici ed alla Stampa: o il Building A1 ospiterà spogliatoi, palestra e servizi (sale mediche, fisioterapia, mensa) per la Prima Squadra Maschile, nonché gli uffici dell’Amministrazione Societaria e del Management calcistico e una Sala Stampa. Ancora un’area per i ritiri prepartita; un edificio per le attività di Youth Academy, Primavera e Prima Squadra Femminile contenente spogliatoi, palestra, sale mediche e fisioterapiche, uffici ed altri servizi correlati. Infine un Pisa Store dedicato alla vendita di articoli sportivi del Pisa Sporting Club, dello sponsor tecnico legato alla società e con una piccola area ristoro.

Michele Bufalino