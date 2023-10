"Impennata di sfratti: è emergenza. In città sono aumentati del 94%"

"Affermazioni allarmanti di Sunia Cgil, rispetto al grande tema del diritto alla casa" a dirlo è Luigi Sofia, capogruppo di Sinistra Unita in consiglio comunale a Pisa. Il sindacato qualche giorno fa aveva denunciato l’infelice primato cittadino sul numero di sfratti nel 2022. I dati parlano di 262 nuove convalide di sfratto e 1276 richieste di esecuzione, secondi solo a Firenze e provincia. Gli sfratti già eseguiti con forza pubblica, invece, sono stati 274. "Parliamo di numeri impetuosi – denuncia Sofia -, e che debbano richiamare tutto il consiglio comunale ad una profonda riflessione: in città + 94%, rispetto al 2021 di richieste di sfratto e +7,5% di sfratti già eseguiti con forza pubblica". I dati raccolti arrivano a seguito della recente ricerca dell’ufficio di statistica del Ministero dell’Interno e giungono dopo l’annuncio dell’amministrazione comunale del nuovo contributo per gli affitti. "I fondi locali - continua il consigliere comunale -, sono la metà rispetto al 2022. Il governo ha tagliato nella legge finanziaria i finanziamenti destinati al fondo per la morosità incolpevole e contributo affitti. Davanti alle nostre richieste di intervento rispetto al piano nazionale, abbiamo ricevuto soltanto voti contrari dai consiglieri della maggioranza".

Un’emergenza sociale, che spiega sempre Luigi Sofia, è testimoniata dal recente report realizzato dalla Scuola Sant’Anna per conto della Fondazione Pisa. "Senza i fondi dedicati per l’emergenza abitativa – lancia l’allarme il capogruppo -, senza il reddito di cittadinanza, anche a Pisa, a causa delle scelte del governo nazionale, scoppierà l’emergenza sociale".

Enrico Mattia Del Punta