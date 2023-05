"Impegno per i disabili e tutela degli animali"

PISA

"Mi ricandido per dare continuità e valorizzare il lavoro svolto in questi 5 anni di governo della città. Disabilità, sicurezza, ambiente, tutela e benessere degli animali, saranno i punti cardine del mio mandato". Alessandro Bargagna, candidato della Lega al consiglio comunale, presenta il suo programma elettorale. "Ho in mente - assicura - una città inclusiva e sostenibile per proseguire il lavoro di questi anni: realizzare una spiaggia completamente accessibile sul litorale, con passerella per accesso al mare in autonomia per disabili già approvata in giunta e in consiglio comunale, un bike sharing accessibile ai disabili nel solco della smart citiy che stiamo costruendo. Ma anche completare l’abbattimento delle barriere architettoniche, creando una rete di percorsi accessibili e sicuri da e per i principali luoghi pubblici o servizi. Inoltre sono il proponente della figura del Garante della tutela e benessere degli animali e lavorerò per aumentare le sterilizzazioni per i gatti, per approvare il Regolamento Comunale Tutela e Benessere degli Animali e realizzare tre sgambatoi a Tirrenia, Marina e Calambrone, oltre ad arredi Pet, con illuminazione delle panchine degli sgambatoi e aree coperte con gazebo, in modo da incrementare la socialità e la responsabilità dei detentori dei cani, su pulizia e buona tenuta". Il candidato del Carroccio promette "una lotta serrata all’abbandono illecito dei rifiuti, coinvolgendo le associazioni ambientaliste, e una Pisa video protetta con più telecamere di videosorveglianza urbana, il censimento di quelle esistenti e la presenza di agenti di quartiere".