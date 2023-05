Imbratta un pilone della Fi-Pi-Li

Con una bomboletta spray stava imbrattando un pilone in cemento del cavalcavia sulla Fi-pi-li. La polizia è quindi prontamente intervenuta in via Fagiana e qui ha individuato un soggetto mentre tentava di allontanarsi. Nei guai è finito un cittadino livornese 35enne, il quale – alle contestazioni dei poliziotti – ammetteva di aver imbrattato il pilone, disegnando un graffito raffigurante la parola "Cars". Il livornese è stato quindi accompagnato in Questura per gli adempimenti e denunciato per il reato di deturpamento e imbrattamento. Inoltre sono state sequestrate anche cinque bombolette spray.