Ilaria Cucchi visita il carcere di Pisa: "Carenze e condizioni disumane"

Pisa, 11 febbraio 2023 - "Condizioni disumane". Non usa mezzi termini la senatrice dell’alleanza Sinistra/Verdi, Ilaria Cucchi, per fotografare la situazione che ha trovato all’interno del carcere "Don Bosco" di Pisa. "Ogni volta che esco da questi posti - sottolinea la parlamentare - la prima riflessione è per gli esseri umani che li vivono. Qui però ho trovato condizioni che definire disumane non rende l’idea di ciò che ho visto. Una struttura abbastanza grande ridotta in condizioni pessime, senza alcuna manutenzione e con carenze gravi anche dal punto di vista igienico".

È una bocciatura senz’appello quella di Cucchi pe r il carcere pisano: "Ho avuto modo di parlare sia con i detenuti che con gli operatori - aggiunge la senatrice - e ancora una volta ho avuto a che fare con persone che sono costrette svolgere il proprio lavoro in condizioni difficilissime. Ho incontrato inoltre una volontaria di una delle associazioni che operano in carcere e, anche con lei, ho avuto la sensazione che anche queste persone sono abbandonate a se stesse" .

Come se non bastasse tutto que sto, secondo Cucchi, il "Don Bosco" è un posto insicuro: "Non ci sono le telecamere e io questo lo trovo estremamente grave e quindi su questo aspetto vorrò andare fino in fondo, qui come in tutti gli altri istituti di pena devono esserci le telecamere, oltre che le condizioni per co nsentire alle persone recluse una vita dignitosa".

È un avvertimento diretto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a occuparsi, in fretta, di un aspetto quanto mai delicato come quello della videosorveglianza. Al termine della sua ispezione, durata oltre due ore, la senatrice Cucchi torna sulle questioni dell’attualità politica di questi gironi legate al regime di detenzione dell’anarchico Alfredo Cospito e lo fa partendo dalla sua recente visita al detenuto in sciopero della fame da quasi 4 mesi: "Sono andata a trovare Alfredo Cospito perché ho avuto un fratello morto in carcere e di carcere, e dunque, per la storia che rappresento, sono andata a sincerarmi personalmente delle sue condizioni di salute e vorrei che a nessun altro capitasse ciò che è capitato alla mia famiglia". Sulla conferma del 41 bis all’anarchico però Cucchi schiva le polemiche: "Non intendo entrare nel merito della questione relativa all’applicazione del 41 bis al suo caso - conclude - perché non voglio che sia strumentalizzata la mia opinione, che personalmente ho sull’argomento. Semmai mi preme accendere un faro sull’istituto giuridico del 41 bis a più di 30 anni dalla sua introduzione. Quella disposizione è nata in un contesto storico specifico del nostro Paese e se c’è ancora significa che lo Stato ha fallito, perché non consente ai magistrati di fare serenamente il loro dovere".