Ilaria Boggi va a dirigere i giovani della Lega

Ilaria Boggi dirigerà l’organizzazione giovanile della Lega a livello provinciale e la nomina arriva proprio nel pieno della campagna elettorale pisana per le elezioni amministrative. La consigliera comunale del Carroccio a San Giuliano terme sarà dunque sostituita nel ruolo di capogruppo del Comune termale da Claudio Marmeggi, e avrà il compito di conquistare il voto giovanile anche per supportare la corsa elettorale di Michele Conti a caccia del suo secondo mandato da sindaco. "Ilaria - ha detto Marmeggi - è una giovane donna di grande valore e dalle ottime capacità politiche, che ha adempiuto con zelo e attenzione al proprio mandato e sono sicuro che farà altrettanto bene alla guida del dipartimento dei giovani della Lega della provincia di Pisa". L’obiettivo è rilanciare il partito sul territorio anche nell’elettorato più giovane dopo la brusca frenata delle recenti politiche che ha cambiato i rapporti di forza, a livello nazionale e locale, all’interno del centrodestra. Boggi proverà a farlo anche forte di un recente successo personale ottenuto proprio da consigliera comunale a San Giuliano dove ha appena incassato la sottoscrizione bipartisan di un atto "politicamente rilevante" collegato alla tariffa della Tari: "Ho studiato per mesi - spiega la giovane leghista - il Pef di Retiambiente e scoperto che i disservizi di Geofor (e quindi di Retiambiente) hanno fatto perdere a San Giuliano per mesi il cosiddetto ‘contributo alla raccolta’ che solo per il multimateriale leggero corrisponde a poco meno di 100 mila euro di mancato ricavo, che l’amministrazione poteva utilizzare per calmierare l’aumento della tariffa. Se analizzassimo tutti i tipi di rifiuti, quanti mancavi ricavi ci sono stati? Perché i cittadini devono essere costretti a pagare le diseconomie di Retiambiente?. Retiambiente porta la grave colpa dei disservizi e ho chiesto al sindaco di San Giuliano Sergio Di Maio di continuare la battaglia in assemblea dei comuni avvalendosi del mio lavoro e se riuscirà a vincerla, al di là delle diverse tessere che abbiamo in tasca, ne sarò felicissima".