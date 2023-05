"Il voto a Pisa? Tifo Martinelli Bene l’accordo con i 5Stelle"

Nel bilancio del lavoro di una giunta, per quanto positivo e ricco di lavoro e risultati, si devono mettere in conto anche i nodi non risolti, e l’inevitabile cartina tornasole dell’incontro con i cittadini, un rapporto che può essere duplice, ma anche illuminante per decidere gli interventi da effettuare.

Sindaco, che riscontro avete quando siete fuori, tra la gente, sono più le critiche o gli apprezzamenti?

"Quando siamo in giro è tutto positivo, quando entriamo in Municipio è un girone dantesco. Forse perché uscendo dal palazzo si trova il cittadino ‘medio’, nel senso di posizione nei confronti dell’amministrazione, chi invece viene a suonare il campanello ha qualcosa da lamentare. L’unico indicatore vero è il voto".

A proposito di voto, un affaccio su Pisa: conosce il candidato di centro sinistra e conosce il sindaco uscente con il quale ha firmato il piano strutturale intercomunale, chi vincerà le elezioni?

"Paolo Martinelli lo conosco e lo stimo da prima che fosse candidato a sindaco, non vorrei fare pronostici ma un in bocca al lupo a lui. Sono andato anche a qualche iniziativa politica, e sono stato lieto che sia stato scelto, è persona equilibrata e un quadro di valori simile al mio, anche se con una storia diversa".

Il modello Cascina, il primo a fare un’intesa con i Cinque Stelle, ha fatto scuola anche per Pisa?

"Rispetto a Cascina a Pisa è stato fatto un passo in più, noi abbiamo fatto l’accordo dopo il primo turno, a Pisa c’era un accordo programmatico già prima, mi sembra che pur nella diversità dei territori è un bene che ci sia stato un accordo in anticipo, sui termini amministrativi si va poi sul confronto dei programmi e non è detto che dappertutto lo schema possa essere lo stesso".

Alessandra Alderigi