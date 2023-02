Il videogioco che insegna a riconoscere le fake news

Nasce a Pisa il videogioco interattivo per imparare a riconoscere le fake news. Sarà presentato domani insieme alla nuova webapp per rendere il mondo del lavoro accessibile ai giovani non vedenti.

Un videogioco interattivo che insegna a difendersi dalle fake news e a cercare le informazioni corrette su Internet, più una webapp che aiuta i non vedenti a vagliare le offerte di lavoro. Sono alcuni dei risultati più importanti raggiunti dai progetti europei FI.DO. e Vip-Tech-Job: Time 2 Act! portati avanti dalla cooperativa Aforisma in questi ultimi due anni e che saranno presentati pubblicamente domani dalle 14.30 alla Biblioteca ex Convento dei Cappuccini a Pisa.

"Siamo arrivati alla conclusione di questi lavori che hanno interessato due target particolari: le persone anziane che vogliono imparare a contrastare le fake news e i giovani non vedenti ed ipovedenti che vogliono diventare protagonisti della vita sociale e lavorativa - commenta Grazia Ambrosino, presidente di Aforisma, società cooperativa di formazione – progetti che avranno effetti positivi per tutta la comunità". "Giovedì 23 febbraio presentiamo i risultati in un appuntamento aperto a tutti, per condividere nuovi ed interattivi metodi di contrasto alla disinformazione e per contribuire a rendere più semplice l’accessibilità al mondo del lavoro per i giovani non vedenti ed ipovedenti" continua Rok Vukcevic ideatore e responsabile dei progetti.

Il progetto FIDO, acronimo di ‘FIghting fake news and DisinfOrmation’ ossia ‘lottare contro fake news e disinformazione’, ha permesso di sviluppare strategie per combattere le informazioni false presente sul web, con particolare attenzione al miglioramento delle competenze digitali degli adulti senior. Un nuovo metodo di training è stato sperimentato nel corso di seminari interattivi che si sono svolti a Pisa, in Grecia, in Slovenia ed in Polonia.