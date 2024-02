Il viaggio del Priore: alla scoperta di Pisa nel ’700

"Pisa caput mundi", almeno secondo il priore della Certosa, il milanese, Giuseppe Alfonso Maggi che nella seconda metà del settecento viaggia da Calci in gran parte della Toscana e nel resto della Penisola, per "doveri d’ufficio" e piacere. Curioso, attento, scrupoloso, il priore annota sui suoi diari ciò che vede e prova attraversando luoghi, visitando città e territori, incontrando confratelli e gente comune, provando fatiche ed emozioni durante i percorsi. Dai documenti originali, Daniela Stiaffini (foto) ha tratto cinque preziosi volumi, che ne hanno recuperato il testo originale, pubblicati da Antiche Porte editrice di Reggio Emilia nella collana Le Tracce. "Il progetto nato nel 2014, col compianto Mauro Del Corso dell’associazione Amici dei Musei di Pisa – sottolinea Alberto Cenci, direttore editoriale di Antiche Porte – ha consentito di proporre una preziosa fonte storica inedita, non solo per la terra granducale, ma anche per l’Italia antica. I diari, oggi conservati in Archivio di Stato sul Lungarno mediceo, rappresentano infatti un’importante miniera d’informazioni storiche e odeporiche sull’Italia nel secolo dei Lumi. Da Pisa il Maggi si sposta nel Granducato e a Roma, Genova, Firenze, Ferrara, da Milano a Avignone, da Bologna a Lione, da Massa Carrara a Venezia, da Lucca a Nizza e in tanti altri luoghi".

Che i cinque volumi siano di valore lo testimoniano anche chi li introdotti agli studiosi. Storiche importanti come, Luigina Carratori Scolaro, Maria Luisa Cecarelli Lemut, Gabriella Garzella hanno infatti firmato le presentazioni. La professoressa Garzella, presidente della Società Storica Pisana, ha scritto nell’ultimo che molti sono gli spunti per sfogliare le pagine de I Viaggi "che scorrono piacevolmente per la freschezza di scrittura dell’autore inducendo ad una lettura e rilettura, contributo alla comprensione di un mondo e di ambienti lontani nel tempo e nello spazio".