Il ’ Verdi’ è campione di qualità Contributo da oltre 750mila euro

Il ministero della Cultura premia il Teatro Verdi per la qualità della proposta artistica con l’assegnazione di un contributo di 767.287 euro per le attività già realizzate e programmate nel corso dell’anno. Lo rende noto la Fondazione Teatro di Pisa sottolineando che la commissione di valutazione incaricata dalla Direzione Generale dello Spettacolo "ha attribuito punteggi estremamente positivi in relazione alla qualità artistica, il valore dimensionale e la qualità indicizzata, collocando il Verdi al primo posto tra i teatri di tradizione della Toscana e nella fascia medio-alta a livello nazionale". "Dirimente nella valutazione della proposta artistica - spiega la presidente del teatro, Patrizia Paoletti Tangheroni - è la capacità di produrre opere liriche e di favorire e diffondere la cultura musicale nel tessuto sociale, così come prevede la legge istitutiva dei Teatri di Tradizione e lo stesso Statuto della Fondazione. Siamo grati e orgogliosi per questo finanziamento che riconosce in modo concreto l’enorme lavoro di tutte le professionalità che vi lavorano, in primis i nostri direttori Michele Galli e Cristian Carrara. Il Teatro di Pisa è un’istituzione che da quasi 160 anni produce e diffonde cultura e offre generosamente a tutti, dai più grandi ai più piccoli, momenti e opportunità di arricchimento. Sono certa che nella valutazione della Commissione ministeriale abbia avuto un ruolo anche la bellissima operazione iniziata alla fine del 2022 di riportare la musica lirica nelle scuole della città".

Secondo Galli, direttore generale della Fondazione, "il riconoscimento arriva alla vigilia della nuova stagione che promuove un cartellone di assoluto valore artistico e che vede il nostro teatro capofila di due importanti produzioni: il Barbiere di Siviglia (il 27 ottobre), e La Rondine, primo dei molti omaggi che renderemo a Giacomo Puccini nel contesto delle celebrazioni per il Centenario dalla sua morte".