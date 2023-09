Il Verdi apre le porte a curiosi e appassionati: inizia il “Teatro Opera Tour”

Pisa, 9 settembre 2023 – “Piano, pianissimo … venite qua!” è tra le arie più popolari del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini ma anche un invito a teatro e il titolo con cui la Fondazione Teatro di Pisa intende connotare il palinsesto degli incontri con il pubblico legati alla Lirica: approfondimenti e presentazioni delle Opere in cartellone, dialoghi con autori di libri a soggetto musicale, omaggi a personaggi e artisti, guide all’ascolto dei capolavori musicali, mostre.

Il primo di questi momenti è "Teatro Opera Tour", l’originale formato che, per la prima volta dopo anni, venerdì 15 e sabato 16 settembre aprirà al pubblico sale e ambienti del Verdi alcuni dei quali, come il Palco o il Sottotetto, raramente disponibili per le visite. "Teatro Opera Tour" offrirà ai visitatori un'inusuale visita del Verdi guidati dalle Opere in cartellone per la Stagione 2023-24. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria.

Dall’arioso ed elegante Foyer con i suoi bianchi stucchi al piano terra fino all’atmosfera romantica e magica del Sottotetto, il pubblico sarà accompagnato di piano in piano sulle note di arie celebri. Narratori esperti di vita teatrale racconteranno aneddoti, storie e curiosità tecniche e inviteranno i visitatori a riconoscere elementi decorativi e particolari di pavimenti, affreschi e ambienti riprodotti nei manifesti delle opere liriche.

Con Teatro Opera Tour la Fondazione Teatro di Pisa intende esaudire le costanti e crescenti richieste espresse da cittadini e turisti amanti delle arti, presentare in un evento speciale la Stagione Lirica in occasione della campagna abbonamenti 2023-2024 in corso fino al 7 ottobre, e mostrare in anteprima i manifesti delle Opere realizzati da Imaginarium Studio. L’iniziativa si propone di illustrare la nuova immagine del Verdi che accompagnerà la Stagione 2023-24 e attraverso la quale la Fondazione aspira a riabilitare nel sentire comune il Teatro come luogo vicino e ospitale, familiare e aperto, che cura e custodisce radici, memoria e tradizioni della storia di Pisa, e la sapienza dei mestieri dell’arte teatrale.

“TEATRO OPERA TOUR”: COME PARTECIPARE. Nelle giornate di venerdì 15 e di sabato 16 settembre le visite, della durata di 60 minuti, si articoleranno su tre turni da 25 persone: 18.15, 19.30, 20.45. I visitatori dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio del turno scelto. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento dei posti disponibili) sul sito www.eventbrite.it a partire dalle ore 9 di sabato 9 settembre. Ogni utente del servizio potrà prenotare per 2 persone al massimo.

Alle persone che hanno difficoltà nell’accesso a internet e a quelle con problemi di mobilità è riservato il servizio di prenotazione attraverso il centralino del Teatro di Pisa (050.941111) attivo ogni giorno dalle 8 alle 20.

L’ITINERARIO. Nella prima tappa i visitatori riceveranno il benvenuto in Teatro dal direttore artistico Cristian Carrara e dal direttore generale Michele Galli e nel Foyer scopriranno il primo manifesto, quello dell’Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, in cartellone il 12 e il 14 gennaio 2024. Da qui si procederà al Piano Nobile con La Rondinedi Giacomo Puccini (1 e 3 dicembre, con anteprima per le scuole il 29 novembre), poi nella Prima Galleria con il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, titolo di apertura della Stagione il 27 e il 29 ottobre (anteprima per le scuole il 25). Ultime due tappe sono il Sottotetto con La Bohème di Giacomo Puccini (2 e 4 febbraio 2024) e infine il Palco con Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart (15 e 17 marzo 2024, con anteprima per le scuole il 13).

Piano dopo piano, i gruppi saranno guidati alla scoperta degli ambienti e della storia del Teatro da Piero Benetti, Mauro Ianneo e Silvia Sbrana; il pianista Riccardo Mascia e le soprano Ilaria Casai e Jennifer Schittino eseguiranno i brani tratti dalle opere in cartellone. La Fondazione ricorda che è in corso la campagna abbonamenti per la Stagione Lirica 2023-2024: riconferme fino al 22 settembre; nuovi abbonamenti dal 28 settembre al 7 ottobre. Tre le modalità di acquisto: Botteghino, servizio telefonico (050.941188), online su www.vivaticket.it. Il Botteghino del Teatro di Pisa è aperto dal martedì al sabato con orario 11-13; il martedì, il giovedì e il sabato anche con orario 16-19. Il servizio telefonico è attivo dal martedì al sabato con orario 9-11; il martedì, il giovedì e il sabato anche con orario 14-16.