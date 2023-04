"Il verde urbano è spazio sociale Daremo vita a nuovi parchi e alle comunità energetiche"

"Il verde urbano non è solo scenografia: è salute, è spazio sociale, è lotta al riscaldamento globale. Con noi Pisa sarà una città che fa la sua parte rispetto ai cambiamenti climatici, una città più verde che garantisce una migliore qualità della vita ai suoi cittadini. Non c’è più tempo da perdere". Lo promette il candidato sindaco del centrosinistra, Paolo Martinelli, che in questi giorni ha incassato anche il sostegno di personalità impegnate sul fronte dell’antimafia e della legalità: Rosy Bindi, Pippo Cipriani, ex sindaco di Corleone, Carolina Girasole, già sindaca di Isola Capo Rizzuto, Danilo Sulis, direttore Radio 100 Passi, don Armando Zappolini, Vannino Chiti, ex presidente della Regione, Ciro Corona dell’associazione resistenza Anticamorra Scampia, Domenico ‘Megu’ Chionetti, presidente Comunità San Benedetto al Porto, Alberto Vannucci, docente dell’Università di Pisa, Denise Amerini (Cgil nazionale), Simone Siliani (Fondazione Banca Etica) e Filippo Torrigiani, già consulente della Commissione Antimafia. "Miglioreremo gli spazi verdi - assicura Martinelli – e ne creeremo di nuovi, per iniziative culturali, aggregative, turistiche e di educazione ambientale. Verrà creato un nuovo parco urbano sulla sponda opposta dei Navicelli, attraversato da una ciclabile che colleghi la città con la ciclopista litoranea. Con la siccità e l’intensificarsi dei fenomeni meteo è importante ripensare la gestione delle riserve idriche. Ci impegneremo a coinvolgere le aziende che servono il nostro Comune in una campagna di sensibilizzazione sui comportamenti virtuosi e supporteremo lo sforzo del gestore idrico per condurre un’indagine tecnica sullo stato delle tubature cittadine, per evitare dispersioni e aggravi di costi per i cittadini. Favoriremo la nascita di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo per la gestione ottimale delle risorse e la produzione di energia da fonti rinnovabili e autoprodotte. Allestiremo uno sportello comunale informativo, di sostegno giuridico e amministrativo per individuare potenziali comunità energetiche presso gli insediamenti di edilizia sociale e scolastica".