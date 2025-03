Il turismo tra sfide e prospettive. La parola d’ordine è "fare sistema"

SAN MINIATO (Pisa) "Il Turismo in provincia di Pisa, prospettive, idee e nuove tendenze". Autorità regionali e locali, esperti, operatori e professionisti del comparto turistico si sono dati appuntamento a San Miniato in occasione del convegno organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Fondazione Conservatorio Santa Chiara. Nella sede della Fondazione, moderato dalla giornalista Francesca Pinochi, è andato in scena un focus a 360° sul turismo del nostro territorio, con l’obiettivo di individuare le strategie presenti e future per la promozione e la valorizzazione turistica di Pisa e della sua provincia, con la partecipazione degli studenti delle classi IV AT, V AT, V BT e V BA dell’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato. "Un iniziativa organizzata in collaborazione con la Fondazione Conservatorio Santa Chiara – sottolinea il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – Appuntamenti come questo sono cruciali e devono essere veicolati per sviluppare ulteriori sinergie in un settore dalle enormi potenzialià, volano di sviluppo per il territorio, la Toscana e il nostro Paese. Dobbiamo crescere nella capacità di analizzare e intercettare i flussi turistici e distribuirli sul territorio, in modo da offrire nuove opportunità".

"In un settore in continua evoluzione come quello turistico – spiega il vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara Vittorio Gabbanini. –è importante creare piattaforme di dialogo per condividere idee, favorire la collaborazione e anticipare le esigenze di mercato. Sviluppare sinergie significa strutturare una rete sempre più dinamica e competitiva e in questa direzione, insieme a Confcommercio, abbiamo voluto organizzare questa iniziativa per promuovere un territorio che da sempre offre esperienze autentiche". Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo ha assicurato l’impegno della regione "per la promozione dei nostri territori, come dimostrano il Testi Unico sul Turismo e il recente progetto di Toscana Artigiana", mentre l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Leonardo Marras ha evidenziato, tra i temi principali "l’obiettivo di aprire un ponte verso le nuove generazioni, rinnovando l’impegno a favorire azioni promozionali per far conoscere la Toscana diffusa".

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha sottolineato il caso del suo comune "espressione di una vocazione turistica relativamente giovane ma in costante crescita, grazie a un comparto dell’accoglienza che fa della ristorazione e dell’enogastronomia i suoi punti di forza, oltre alle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche". E ancora il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini,ha analizzato il ruolo del brand Terre di Pisa e il costante ‘incremento delle presenze turistiche in questo ambito, mentre il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi ha evidenziato l’importanza nell’analisi dei dati per la dinamica di previsione dei flussi turistici, unita alla crescente capacità di promozione da parte degli operatori". "La crescita degli scali di Pisa e Firenze è certificata dai numeri – ha puntualizzato il direttore delle relazioni esterne di Toscana Aeroporti, Federico Barraco – , lavoriamo costantemente con le compagnie aeree per sviluppare nuove rotte dirette e garantire ai passeggeri un’esperienza di qualità".

"Aumentare la permanenza media di turisti e visitatori sul territorio, mettere in campo un’efficace sinergia con le amministrazioni locali, introdurre piani di promozione e marketing territoriale e sviluppare strategie innovative" è l’invito lanciato dal presidente di ConTurismo Confcommercio Pisa Cesare Andrisano, seguito dalla riflessione della presidente ConfGuide Confcommercio Pisa Antonella Cinini "sul ruolo delle guide turistiche nel sistema di accoglienza, nell’ottica di una sempre più efficace intergrazione nel sistema di promozione turistica del territorio". Al termine del convegno è stato offerto un light lunch con prodotti tipici del territorio a cura di aziende locali: Enomacelleria Lo Scalco, Salumificio Mancini Adriana, Nuovo Emporio, Pasticceria Brotini, Pizzeria come una volta, Villa Sonnino e Savitar, insieme ai vini del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, presente con le aziende Podere Pellicciano, Azienda Agricola Pietro Beconcini e Cupelli Vini.