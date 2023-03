Il turismo chiama i giovani "Conoscenza delle lingue e serietà nell’impegno"

Si avvicina la bella stagione e in città si iniziano a intravedere i primi gruppi di turisti. Se il lavoro è già in forte aumento, a mancare invece sono figure professionali disposte a lavorare nelle strutture alberghiere. "Un quadro veramente preoccupante", commenta la titolare dell’Hotel Touring di Pisa, Adriana Corsi. Ma non è l’unica a dover fronteggiare questo problema; infatti la "caccia al personale" sta interessando l’intero terzo settore che fatica ad accendere i motori in vista dell’inizio della stagione estiva. Infatti, è sempre più difficile trovare persone, soprattutto giovani, volenterosi, oppure personale specializzato da inserire in azienda.

Corsi, quali figure state cercando per l’Hotel Touring (via Puccini, 24)?

"Due receptionist, una donna e un uomo. I requisiti essenziali sono un’ottima conoscenza della lingua inglese, buone competenze informatiche e persone che abbiano maturato almeno un’esperienza nel settore".

Quali sono gli ostacoli nel reperire personale?

"Sicuramente la voglia di mettersi in gioco e di lavorare in modo responsabile. Abbiamo osservato soprattutto nei candidati più giovani un’assenza di volontà nel prendere un impegno di questo tipo, specialmente quando è necessaria una disponibilità anche nel week end. Negli anni pre-pandemia avevamo una pila di curriculum da visionare, ad oggi invece sono in pochissimi a presentarsi e a candidarsi per un posto di lavoro. E’ incredibile e preoccupante speriamo solo di riuscire a trovare persone professionali e qualificate per partire al più presto con il team al completo".

Di che tipo di impegno lavorativo si parla?

"Contratto a tempo determinato a partire dai primi di aprile fino almeno a novembre. L’impegno lavorativo è di 7 ore al giorno per 6 giorni alla settimana (con due giorni liberi a rotazione). I colloqui sono già aperti e proseguiranno in queste settimane fino all’inserimento del nuovo personale".

Per chi fosse interessato è necessario scrivere a: [email protected] inviando in allegato il CV.