Il trionfo delle verdure Gara a suon di cipolle "Amore per la terra e per le tradizioni"

L’amore per il territorio e per i suoi frutti. E’ di nuovo Ortimpiadi, le olimpiadi degli ortaggi. Una gara che premia la verdura più bella, e buona, in questo caso perché nasce nell’orto di casa, quello coltivato con amore, costanza e impegno. Un’idea lanciata da Stefano Dini due anni fa. La cerimonia di premiazione si è svolta, con il patrocinio del Comune e la presenza del sindaco Massimiliano Angori, sabato sera al circolo Arci Bartalini di Filettole (Vecchiano). Quattro le sezioni in gara: migliori pomodoro, cipolla, cetriolo e composizione (quest’ultima dedicata al fioraio Antonio Grassotti scomparso in un incidente stradale). Un evento in collaborazione con Asd Vecchiano calcio, Alma Pisarum, circolo Arci Bartalini e Filettole calcio 1923.

Ed eccoli tutti i protagonisti, i vincitori. Categoria cetriolo: primo Diego Nardi, secondo Romolo, terzo Alfieri. Per le cipolle: primo Osvaldo Dini, secondo Adolfo Machera, terzo Franco Severini. Per il pomodoro: terzo Vittorio, secondo Vivaldi, primo Giovanni Biondi. Giovani: terza Anna Daniele, secondo, Mister peperoncino, primo Brando Machera. Varietà: terzo Mario Dini, secondo Sara Del Freo, primo Baglini. Composizione: terzo Leonardo Mazzaferro, secondo Puccinelli, primo Marta Gherardi. Vincitore assoluto, Ciro e Pietro.

Hanno divertito i presenti: Fabio Nocchi e Alessandro Blu con musica e cabaret.

"Tanti partecipanti e molta gioia, di cui abbiamo bisogno – commenta il padre dell’iniziativa Dini – Anche la terza edizione è stata un successo. Un modo per far vivere la frazione e il territorio nella tradizione e nel legame con la nostra terra. Pensiamo già alla quarta con grande entusiasmo".

An. Cas.