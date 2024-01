Il "Tour" del degrado a pedali. Ogni angolo ha il suo rottame

È sacrosanto pretendere dall’amministrazione comunale decoro, eleganza e pulizia, ma tutto ciò è inutile senza una buona dose di senso civico da parte della cittadinanza. E, passeggiando per la città, esempi di scarso senso civico e maleducazione si trovano con estrema facilità. Soprattutto quando si parla di biciclette. Pisa è infatti, senza dubbio, una città ciclistica: tra gli stretti vicoli, le zone a traffico limitato e il centro storico pedonale, le due ruote sono per molti pisani una garanzia di velocità. L’abbondante utilizzo di bici si traduce però spesso in evidenti problemi di decoro urbano. È raro, infatti, trovare un parcheggio per bici che non presenti mezzi vecchi, scassati, spesso accatastati l’uno sull’altro, con le ruote sgonfie e il manubrio rotto, ormai abbandonati da tempo. Biciclette usurate e decadenti, con i colori, anche i più vivaci, che lasciano spazio al marrone dalla ruggine. Carcasse di mezzi che si fondono con l’ambiente circostante, come una vecchia bici, legata a un palo in una delle più note zone di movida, senza la ruota davanti e con il sellino usurato, le cui estremità dei manubri vengono utilizzate per appoggiarci dei bicchieri di plastica vuoti. Molte biciclette sono dei veri e propri ruderi abbandonati ai pali nei vicoli secondari del centro storico da chissà quanti anni e che non di rado cadono in terra, diventando un ostacolo ai pedoni. Altre volte, più semplicemente, legate ai pali ci sono delle ruote solitarie, senza più un telaio che le sostenga, che si reggono ancora ai catenacci. Catenacci che infatti, molto spesso, non impediscono ai ladri di rubarle, poiché il furto di biciclette a Pisa è una prassi purtroppo diffusissima, da cui qualsiasi ciclista pisano è passato spesso più di una volta. Una piaga alla quale la popolazione ha risposto spendendo più soldi per i lucchetti piuttosto che per le biciclette, che vengono acquistate di seconda o terza mano, al prezzo più basso possibile. Altrimenti, qualora il catenaccio sia sicuro, si premurano a rimuovere personalmente fanali, campanelli, gadget vari e addirittura i sellini durante il parcheggio per evitare che vengano rubati.

Mario Ferrari