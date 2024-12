Il tifo danese in tribuna:: "Lind e Hojholt?. Prima il Pisa..."

Tre generazioni di tifosi: nonna, figlio e nipote. La passione non conosce ostacoli tanto meno se si parla di distanze chilometriche. Lei, Carla Quadrini, è la nonna tifosa ed è pisana doc, nata vissuta in città e da sempre tifosa dei nerazzurri. Lei, Isabella Handrup Bertozzi, è la nipote nata in quel di Copenaghen. Il padre di Isabella, Fabio Bertozzi ha un profondo e doppio legame con la squadra nerazzurra sia da tifoso che come ex calciatore della primavera. Isabella e la nonna Carla sventolano due bandiere della Danimarca ma vestono sciarpa e felpe nerazzurre da tifoseria incallita.

Siete qui per vedere sul campo Lind, Habilgard e Hojholt? "Siamo qui, sì per loro ma ancora prima per vedere la nostra squadra": risponde senza indugio Isabella che studia a Genova ed è venuta a Pisa per trovare la nonna Carla ed andare con lei allo stadio, sedute una accanto all’altra. Ed è Carla, che di partite del Pisa ne ha viste e vissute tantissime sia come tifosa che come mamma del calciatore Fabio, a fare una profezia che poi è rivelata azzeccatissima, e ci ha detto prima del fischio di inizio: "Il Pisa nelle partite di cartello ha sempre fatto la sua bella figura. Ed oggi si continua così". Visto il risultato, Carla ci ha visto lungo e giusto. Ed è stata una partita che sicuramente Isabella ricorderà sia per il risultato sia perché tutti e tre i danesi nerazzurri sono scesi in campo.

Carlo Venturini