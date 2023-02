Il Terzo Polo correrà da solo "Prima il progetto, poi il nome"

PISA

"Un progetto politico autonomo, un nostro programma per il futuro di Pisa, una candidatura al governo della città che superi le divisioni ideologiche e lavori davvero al servizio dei pisani". Azione e Italia Viva, dopo mesi di tentennamenti escono allo scoperto e annunciano che il Terzo polo correrà da solo alla amministrative di primavera. Il nome del candidato a sindaco non è ancora stato scelto ma gli organismi dirigenti dei due partiti, forti dell’8% conquistato in città alle scorse elezioni politiche, ora si concentrano, si legge in un documento unitario, "sulla creazione di un percorso programmatico partecipato e inclusivo, da realizzare ascoltando e recependo le istanze dei cittadini: un percorso che guarda alla risoluzione dei problemi e al rilancio della città più che ai nomi di potenziali candidati". "Abbiamo lavorato - proseguono i centristi - sull’idea di città, sul suo futuro e sui progetti che possano permetterne lo sviluppo, piuttosto che occupare con un nome una casella".

I dirigenti di Azione e Italia Viva annunciano anche due assemblee pubbliche, il 18 ed il 25 febbraio, "a conclusione di un percorso di elaborazione programmatica compiuto su tavoli di lavoro tematici" e nella seconda "insieme a tutti i pisani che crederanno in questo progetto, sceglieremo la candidata o il candidato che rappresenterà queste idee nella prossima campagna elettorale".

Al centro guarda anche il laboratorio politico Pisa2033 che vede tra i promotori l’ex assessore alla cultura, Andrea Buscemi (nella foto), che avverte "la mancanza di un’adeguata forza centrista che vada a schierarsi alle prossime elezioni, dando risposte più lucide e lungimiranti circa il destino della città e offrendo finalmente una visione, capace di andare oltre le cose o gli interventi di ordinaria amministrazione: un movimento del centro moderato e trasversale, che nasca dal basso (dal vero civismo, non quello mascherato e illusorio, che altro non è che la stessa pietanza a cui si cambia nome) e che non si limiti a una gestione ‘mordi e fuggi’ di Pisa come visto finora ma elabori e proponga un’idea duratura della città".

Buscemi, insieme agli altri ideatori del laboratorio (Claudio Meoli Silvia Dall’Anese, Guendalina Giorgi e Martina Benedetti), non lesina critiche al sindaco uscente, Michele Conti, che "si può ben dire non abbia raggiunto gli obbiettivi prefissati" e auspica la riunione "delle forze moderate per costituire questa idea di centro, oggi latitante, da frapporre ai due poli politici principali, e che possa dialogare con chiunque, rivolgendosi soprattutto ai delusi, gli incerti e coloro che oggi si sentono meno rappresentati".

Gab. Mas.