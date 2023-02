"Il tempo ha smussato gli spigoli. E’ il momento della felicità"

-) A colei che da 45 anni riempie le mie giornate di luce, calore e felicità. Ti amo! Ubi tu Gaia, ego Gaius. Da Marco Bertoli.

-) Cara Teresa, ci vogliamo tanto bene perché nostro rapporto è sempre stato molto più unito di prima, mi hai sempre seguito con cuore e ti amo come sempre ! Tuo pazzo Franco Jr.

-) Il tempo è riuscito a smussare gli spigoli fra di noi, ora il puzzle combacia alla perfezione, rendendoci felici. Stella per Beppe.

-) Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni Tuoi...Ti amo. Simo e Ari.

-) Per Carlo. Non ci sono parole per descrivere quanto ti amo. In questi vent’anni mi sei sempre stato accanto per non farmi cadere, sei sempre stato la mia roccia. Come questa volta, un momento tanto difficile da sembrare per me insuperabile. Grazie di esistere. Ti Amo, tua Sabry.

-) L’amore non si adira mai L’amore è premuroso ed è molto virtuoso, l’amore è paziente ed è anche permanente. L’amore non si arrabbia perché non è in gabbia! Alice Mirando, 9 anni.

-) Claudia, essere tuo marito è stato tutto ciò che ho sempre desiderato; essere tuo per sempre è stato tutto ciò che ho sempre sognato. Tu non sei solo la donna dei miei sogni, sei anche la madre dei miei figli. Tu non sei solo mia moglie e compagna di vita, sei l’anima gemella che dà alla mia vita un significato. Ti amo. Lorenzo.

-) Per Alessandro. Amare te è il dono più grande che la vita potesse farmi. Mai dimenticherò il giorno in cui i miei occhi hanno incrociato i tuoi. Sei il sogno diventato realtà amore mio. Ti adoro. La tua Erikina.