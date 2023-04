Il teatro è libertà nei campi profughi Pisa capofila nel progetto in Bosnia

Il mio dono è "la libertà". In cerchio sul palco del War Theatre di Sarajevo, Mohammad (nome di fantasia per motivi di privacy legati alla sicurezza dell’intervistato), 22 anni, consegna alla persona che ha a fianco la cosa più preziosa per lui. Per riconquistarla è fuggito dall’Iran, ha viaggiato insieme a suo padre in Turchia, hanno preso un barcone per la Grecia, sono stati respinti dalla polizia di frontiera, sono stati rimbalzati da un Paese all’altro lungo la rotta balcanica. Un viaggio lungo e doloroso fino alla Serbia dove si sono dovuti separare. "Non avevamo più soldi per continuare il viaggio entrambi. Mio padre è ripartito da solo con la promessa di inviarmi i soldi per aiutarmi a raggiungerlo in Germania una volta arrivato. Quando ci siamo salutati ero terrorizzato", racconta Mohammad. Sul palco si lascia andare, è un luogo sicuro, dove cadono i pregiudizi e lasciano spazio a relazioni reali. Ha lasciato il campo profughi di Usivak (a 20 km da Sarajevo) insieme ad alcuni compagni per partecipare ai laboratori di teatro legati al progetto europeo Expanding Theatre Landscape. Pisa in questo progetto è capofila con l’associazione culturale pisana Binario Vivo che gestisce da ormai cinque anni il Teatro Nuovo in piazza della Stazione, insieme a War Theatre di Sarajevo, teatro nato nei bunker della città all’inizio dell’assedio serbo-bosniaco nel 1992, e l’associazione norvegese Para Film & Theatre. Un melting pot unico in cui i nove attori, provenienti dai tre Paesi, hanno condiviso dieci giorni in Bosnia nei campi profughi di Usivak e Lipa e poi al War Theatre di Sarajevo dove sono stati realizzati i laboratori di teatro insieme ai profughi utilizzando la tecnica di interazione. "L’obiettivo - hanno spiegato l’ideatore del progetto, Gianluca Iumineto, e il direttore artistico di Binario Vivo, Carlo Scorrano partito da Pisa con l’attrice Silvia Lazzeri - è di creare un sistema alternativo di integrazione attraverso relazioni reali in un periodo di rinnovata chiusura delle frontiere coinvolgendo i profughi nella produzione di tre spettacoli teatrali in grado di raccontare il fenomeno migratorio attraverso prospettive diverse e che saranno messi in scena nel 2024 in tutta Europa. Il nostro auspicio è che questo percorso possa fare da volano per la realizzazione di altri progetti analoghi in futuro".

Ilaria Vallerini