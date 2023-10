Il Team Deri alla Lamborghini. Prossimo sogno, un minibus attrezzato

Un altro sogno realizzato per Mauro e il Team Deri: l’associazione che da 10 anni aiuta i malati di Sla ha avuto modo di visitare la fabbrica e il museo della Lamborghini, a Sant’Agata Bolognese. "Un’esperienza fantastica: vedere quante persone lavorano là, uomini e donne di ogni età, è stato scioccante", dice Stefania Mazzucchi, fondatrice e responsabile del Team. "Abbiamo fatto tantissime domande alla nostra guida, Luisa, che è stata bravissima. Vogliamo ringraziare Valentina La Rosa e tutta l’equipe, che ci hanno accolti e coccolati, suggerendoci anche dove mangiare i prodotti tipici della zona. Mauro era contentissimo!". Prosegue Stefania: "Con noi è venuta Cinzia, la nostra infermiera della rianimazione. Nella fabbrica abbiamo visto lo scheletro da cui nasce una Lamborghini e al museo abbiamo visto le varie macchine. Abbiamo svelato questa sorpresa a Mauro durante una cena al mare, un altro dei suoi desideri: come dessert c’era una torta con sopra il logo della Lamborghini. Il prossimo sogno è il volo in elicottero". E con i sogni, il Team Deri, oggi ha anche un obiettivo: acquistare un pulmino per i viaggi dell’associazione, adatto alle esigenze di un malato di Sla. "Finora ci siamo organizzati con le associazioni di volontariato, ma la nostra ambizione è avere un mezzo con tutto il necessario per rendere i nostri spostamenti sicuri al 100%. Chiediamo aiuto, con le donazioni tutto ciò sarà possibile", conclude Stefania. Per le donazioni Team Deri ha aperto un link GoFundMe (https:gofund.mebd85d317); inoltre si può donare all’IBAN IT42I0835870951000000775476, intestato a "Team Deri Sla Aps".

Giulia De Ieso