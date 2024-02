Il super portiere Casapieri il Buffon del Beach Soccer

Il ‘Buffon del Beach Soccer’ è nerazzurro. Leandro Casapieri, portiere del Lenergy Pisa Beach Soccer, nonché della nazionale italiana, è stato infatti insignito del titolo di portiere dell’anno in una cerimonia che si potrebbe equiparare a quella del Pallone D’Oro. La cerimonia si è svolta qualche giorno fa a Dubai, in occasione del galà Beach Soccer Stars. Sempre nella città dell’emirato il numero uno del sodalizio nerazzurro, confermato anche per la stagione che sta per cominciare, si sta preparando ai Mondiali di Beach Soccer che prenderanno il via proprio domani. "Sto vivendo un insieme di emozioni incredibili - dichiara Casapieri, contattato dalla redazione - . Ancora non ho realizzato, ma sto per giocare i Mondiali e devo cercare di non pensarci. Per me e la mia società significa il punto di arrivo e un nuovo punto di partenza di un percorso. Il Pisa Beach Soccer ha creduto tanto in me e mi ha dato la possibilità di esprimere al meglio le mie caratteristiche in questo sport".

Rivolgendosi al suo ‘bambino interiore’, Casapieri sogna ancora nel presente: "Non so cosa direi al mio io bambino - prosegue il portiere nerazzurro -. Sicuramente ho inseguito la mia passione in questi anni ed è ciò che mi ha aiutato a raggiungere questi risultati. Una magia che mi è sempre piaciuta e non si è mai spenta. I sacrifici e il lavoro alla fine ripagano sempre". Immancabili i ringraziamenti alla vigilia della rassegna iridata: "Ho incontrato due team che hanno fatto la differenza per me, che sono il Pisa Beach Soccer e la nazionale italiana - conclude Casapieri -. Voglio veramente ringraziare tutte quelle persone che fanno parte di questi due team, sia a livello di giocatori che a livello di staff, perché mi hanno dato veramente tanto e se sono qua è solo grazie a loro. Io sto percorrendo una strada ma loro mi stanno aiutando tutti". Grande soddisfazione per il presidente Alessandro Donati: "È una soddisfazione immensa per tutti noi l’aver contribuito a questo traguardo apicale. Congratulazioni a Leandro, che in maglia nerazzurra ha iniziato un percorso ormai diversi anni fa e che adesso viene meritatamente riconosciuto come miglior portiere del mondo". Ulteriore soddisfazione per la società nerazzurra l’inserimento dello stesso Casapieri, ma anche di Bruno Xavier, nel quintetto dream team della stagione. Anche Xavier sarà presente ai Mondiali con la divisa brasiliana.

Michele Bufalino