Il suono del Mediterraneo rock I Deli Teli in scena ad Arno-vivo

Il suono del Mediterraneo rivisitato, fra nostalgia pop, richiami e una sana dose di rock & roll. Questa la formula sonora dei Deli Teli (stasera alle 21.45 ad ArnoVivo), quartetto greco di stanza a Marsiglia (Arthur Bacon, sintetizzatore, organo e voce Tassos Tsitsivakos, bouzouki elettrico e voce Christos Karipidis, basso Francois Rossi, batteria) pronto ad infiammare l’agosto della terza edizione di Pisa Jazz Rebirth. Protagonisti di un fortunato esordio discografico nel 2021, la band è fautrice di un sound solare, sensuale e festaiolo, figlio principalmente di un melange creativo che pesca a piene mani dagli anni ‘60 ma che abbraccia la modernità, idea ben rappresentata dallo strumento simbolo di questo scanzonato ensenble, il bouzouki, una sorta di liuto greco qui riproposto in forma elettrica. Il nome della band è un omaggio al Tsifteteli, (dal turco ‘doppia corda’) musica folk greca che, negli anni ‘60, si arricchì di influenze surf e latine per poi contaminarsi con l’esplosione del rock & roll, dando vita ad un peculiare sound denominato ‘Laiko’. Pisa Jazz Rebirth è il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa. Info su www.pisajazz.it. Il festival si realizza grazie alla collaborazione di molte realtà del territorio come Palazzo Blu, l’Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, l’Opera della Primaziale Pisana, Arno Vivo, Toscana Produzione Musica, l’associazione studentesca Isola del Jazz e l’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda - Pisa. Pisa Jazz opera nel circuito nazionale dell’Associazione I-Jazz e in quello europeo di Europe Jazz Network.